Подмосковье 21 июня 2023, 09:22 Суд постановил выплатить 1,7 миллиона рублей за ущерб почвам в поселке под Клином Фото из архива Минэкологии МО.

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Еще один иск Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного землям, удовлетворили в суде. Вред природе оценили в 1,7 миллиона рублей.

Ранее экологи установили, что на нескольких участках в поселке Шевляково под Клином нарушены земли, имеются следы выемки грунта и песка, отвалы грунтов. Там же была обнаружена спецтехника. Разрешения на земляные работы у правообладательницы земли не было.

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«По ее версии, на участках шло строительство рыбонагульных прудов. В ходе экологической экспертизы установлено, что объем изъятого грунта составил почти 7500 кубометров, это привело к существенной порче земель», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 1,7 миллиона рублей. Суд вынес решение о возмещении этих средств, которое в законную силу пока не уступило.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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