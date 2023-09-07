Подмосковье 07 сентября 2023, 13:59 Суд подтвердил законность отказа Госжилинспекции менять реестр лицензий УК в Подольске Подольск. Фото дома / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области законно отказала менять региональный реестр лицензий управляющих компаний для многоквартирного дома в Подольске. На сторону ГЖИ встал Арбитражный суд региона, сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

Решение ГЖИ оспорила ООО «АСК Пахра». Она требовала включить в свою разрешительную лицензию дом № 7 по Садовой улице.

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«Суд установил, что управляющее домом сейчас ООО „УК Лютич групп“ избрано более поздним собранием собственников помещений. „Пахра“ предоставила протокол от декабря 2022 года, а „Лютич“ — от апреля 2023-го», — уточнили в ведомстве.

Последний документ никто не оспаривал. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЖКХ.

«При таких обстоятельствах Арбитраж пришел к выводу, что у него отсутствуют основания для удовлетворения требований ООО „АСК Пахра“», — пояснила Федина.

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