Подмосковье 28 апреля 2023, 10:58 Суд подтвердил правоту Минэкологии в споре о загрязнении воздуха компанией из Одинцова Фото из архива Минэкологии МО.

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Суд отказал в удовлетворении жалобы компании «АНИ Пласт» из Одинцова. Ранее предприятие, производящее водосливную арматуру, было уличено в загрязнении воздуха. Компания подала иск в суд, пыталась оспорить действия Минэкологии.

«В министерство нередко поступают жалобы жителей на выбросы в атмосферный воздух с производственной площадки этого предприятия. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в процессе производства используются источники выбросов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Отмечается, что компания не смогла предоставить обязательных регулирующих документов, в том числе согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий.

«АНИ Пласт», не согласившись с наказанием, подала жалобу в суд. Представители компании пытались доказать, что технологические процессы на производстве не менялись, а значит, не было необходимости в согласовании природоохранных мероприятий. Несмотря на это, суд оставил в силе постановление об административном наказании. На данный момент решение в законную силу не вступило.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предупредил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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