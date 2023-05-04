Подмосковье 04 мая 2023, 12:16 Суд подтвердил правоту Минэкологии в споре о незаконной перевозке строймусора в Долгопрудном Фото Минэкологии МО.

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Московский областной суд подтвердил правоту Минэкологии в споре с ООО «Главмусор» о незаконной перевозке строительных отходов. Факт нарушения зафиксировали видеокамеры в Долгопрудном.

«Электронный талон на данное транспортное средство не оформлялся. Поскольку нарушение было должным образом зафиксировано, на компанию-владельца был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Компания не согласилась с наказанием и подала жалобу в Долгопрудненский городской суд. Представители фирмы утверждали, что на момент транспортировки самосвал был в аренде у другого юридического лица. Иск не был удовлетворен, поэтому «Главмусор» направил еще одно обращение в Московский областной суд. На этот раз организация ссылалась на недоказанность того факта, что перевозились именно строительные отходы. Аргумент был отвергнут судом. Решение в законную силу на данный момент не вступило.

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