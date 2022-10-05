Суд поддержал решение жителей поселка в Пушкино о смене УК | 360°

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Суд поддержал решение жителей поселка в Пушкино о смене УК

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Действия Госжилинспекции Подмосковья по смене управляющей компании в доме на улице Лесной в поселке Правдинском (Пушкино) признал законным областной Арбитражный суд. Решение жильцов оспаривала компания «ДЭЗ Правда».

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С просьбой включить в свою лицензию дом № 19 по Лесной улице на основании протокола общего собрания собственников обратилось МБУ «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино». Госжилинспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена и предприняла соответствующие действия. Компания «ДЭЗ Правда» сочла это незаконным и обратилась в суд.

Исследовав материалы дела, суд установил, что оснований для удовлетворения иска не имеется. Все формальности были соблюдены. Нарушения прав и законных интересов бывшей управляющей компании дома на Лесной не обнаружено.

«В результате компании „ДЭЗ Правда“ было полностью отказано в удовлетворении заявленных требований», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Госжилинспекция Подмосковья

Пушкино

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