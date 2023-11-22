Подмосковье 22 ноября 2023, 15:02 Суд обязал выплатить 75 миллионов рублей за незаконную свалку в Химках Фото Минэкологии МО.

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Компанию «Империя» обязали возместить ущерб природе, нанесенный незаконной свалкой в Химках. Вред экологии оценили в 75 миллионов рублей.

У компании «Империя» была лицензия на обращение с отходами, но свалку организовали на участке, целевое использование которого не подразумевало этого. Еще в 2019 году суд обязал предпринимателей вывезти все отходы и очистить территорию, однако это требование не было исполнено.

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«В 2021 году совместно с сотрудниками Химкинской городской прокуратуры и УМВД наши специалисты провели проверку и подтвердили незаконное размещение строительного мусора. Помимо этого, по земельному участку протекал ручей, приток реки Клязьмы, который оказался полностью засыпан отходами. Сумма ущерба землям и водному объекту составила около 75 миллионов рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Пока тянулась тяжба, компания «Империя» попыталась избавиться от участка, но суд признал сделку недействительной. Позднее Бутырский районный суд Москвы вынес решение о возмещении суммы ущерба. Попытка компании отменить это решение через судебную коллегию не удалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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