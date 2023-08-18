Подмосковье 18 августа 2023, 14:19 Суд обязал предприятие в Раменском прекратить незаконную переработку мусора

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Раменский городской суд потребовал прекратить незаконную деятельность индустриального парка Зеленая Слобода. Он занимается приемом и переработкой твердых коммунальных отходов.

Как рассказали в Министерстве экологии Подмосковья, в ходе прокурорской проверки в деятельности предприятия были обнаружены грубые нарушения природоохранного и земельного законодательства.

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Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, компания работает на шести арендованных земельных участках. Она реализует проект вертикальной планировки территории с помощью рекультиванта «Грунтосмесь-БЭП».

«Фактически же ИПЗС принимал и складировал на арендованных землях отходы различной морфологии, пересыпая их грунтами. В нарушение технологии при изготовлении рекультиванта отходы не разделялись по фракциям, в результате чего в состав грунтосмеси попадали отходы пластика, древесины, стекла и других видов мусора. Более того, участки деятельности ИПЗС вообще не относились к объектам размещения отходов. Складирование здесь мусора незаконно», — сказал министр.

Проверка показала и другие нарушения. Так, индустриальный парк не внес производственные площадки в реестр объектов негативного воздействия и не заключил соглашение об информационном взаимодействии с Минэкологии. Также предприятие не оформило электронные талоны при перевозке мусора.

Суд принял решение обязать индустриальный парк прекратить незаконную деятельность и запретить работу по обращению с мусором на не предназначенных для этого землях. Накопленные отходы вывезут в приспособленные для этого места.

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