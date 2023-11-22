Подмосковье 22 ноября 2023, 18:36 Суд обязал подмосковного перевозчика нефтепродуктов выплатить штраф за незаконный сброс отходов Фото Минэкологии МО.

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АО «Транснефть — Верхняя Волга» выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение природоохранного законодательства. Ранее компания обжаловала постановление Минэкологии.

«Еще летом на автодороге М-5 „Урал“, недалеко от Чулково, был выявлен грузовой автомобиль с прицепом, осуществлявший сброс отходов производства и потребления вне объектов размещения или накопления отходов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Перевозчик утверждал, что в кузове находились не отходы, а щебень, однако лицензии на добычу щебня компания не предоставила.

«Раменский городской суд счел оставить жалобу без удовлетворения, а наше постановление о привлечении организации к административной ответственности, предусмотренной частью 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ, без изменений», — заключил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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