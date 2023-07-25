Подмосковье 25 июля 2023, 16:19 Суд обязал дорожного подрядчика возместить Подмосковью ущерб по контракту Главное контрольное управление Московской области

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Суд удовлетворил иск о возмещении ущерба Московской области подрядной организацией. Компания выполнила дорожные работы и завысила число часов своих сотрудников, которые оплатили из бюджета региона.

Нарушение выявили во время проверки Мособлконтроля. Инспекция нашла в актах выполненных работ завышенное количество часов на перерывы для отдыха и питания водителей, работы в выходные, часов до прибытия к месту отправления транспорта.

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Подрядчику направили предписание о возмещении ущерба. Однако организация его не выполнила, после чего регион подал в суд. Инстанция удовлетворила иск в полном объеме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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