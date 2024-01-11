Подмосковье 11 января 2024, 13:45 Суд обязал арендатора участка в деревне Митькино вернуть на прежнее место русло реки Незнайки Пресс-служба Минэкологии МО

Читать 360tv в

Русло реки Незнайки восстановят в Одинцове. Ранее его незаконно изменил арендатор земельного участка в деревне Митькино.

Незаконное формирование земельного участка и изменение русла реки в деревне Митькино выявили в ходе прокурорской проверки. Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, арендатор заключил участок водоема в коллектор и передвинул его на 20-30 метров.

Реклама

«В 2010 году в деревне Митькино был сформирован земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Формирования земель произошло с нарушением законодательства, поскольку часть участка имела пересечение с береговой полосой реки Незнайки, левого притока реки Десны. Несмотря на это, участок был поставлен на кадастровый учет и передан в аренду гражданке, а затем — другому гражданину», — рассказал министр.

После выявления нарушений прокуратура обязала последнего правообладателя восстановить прежнее русло. Минэкологии поддержало инициативу, суд остался на стороне ведомства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».