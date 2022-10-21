Суд дважды за неделю подтвердил законность решений подмосковной ГЖИ во Фрязине | 360°

21 октября 2022, 16:55
Суд дважды за неделю подтвердил законность решений подмосковной ГЖИ во Фрязине
Арбитражный суд Подмосковья подтвердил законность требований Госжилинспекции об устранении нарушений при эксплуатации общедомовых приборов учета во Фрязине. Предписания надзорного ведомства законны, обоснованны и отмене не подлежат, решил суд.
Муниципальное унитарное предприятие «Межрайонный Щелковский водоканал» получило предписания, которые суд счел законными. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина сообщила, что такие решения дважды в течение последней недели принял областной Арбитражный суд, рассмотрев жалобы ресурсоснабжающей организации.
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Осенью прошлого года при проверке жалоб жителей домов № 21 по улице Ленина и № 8 по улице Попова во Фрязине инспекторы обнаружили нарушения законодательства об энергосбережении, а также правил содержания общего имущества. В одном из домов не было общедомового прибора учета холодной воды. Сотрудники ресурсоснабжающей организации применяли к дому без счетчика показания ОДПУ соседнего дома № 19. На улице Попова прибор также учитывал объем потребленной холодной воды сразу в двух домах.
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Муниципальное унитарное предприятие получило предписание устранить нарушения. Надзорное ведомство требовало не применять показания счетчиков при начислениях за холодное водоснабжение на общедомовые нужды и использовать установленными областью нормативами.
Эти решения «Щелковский Водоканал» оспорил в областном Арбитраже. Рассмотрев дела, суд пришел к выводу, что требования коммунальщиков не обоснованы.
«В решениях отмечено, что работа одного прибора учета на два дома нарушает требования Закона об энергосбережении. Ведь в этом случае суммируется не только объем поступившего ресурса, но и потери, возникающие в сетях. А это незаконно возлагает бремя содержания имущества на лиц, которым оно не принадлежит», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Суд отклонил также доводы о том, что мероприятия по энергоснабжению и повышению энергоэффективности входят в обязанности управляющей организации. В арбитраже подчеркнули, что именно муниципальное унитарное предприятие «Межрайонный Щелковский водоканал» является ответственным за установку и введение в эксплуатацию общедомовых приборов учета.
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