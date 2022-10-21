Суд дважды за неделю подтвердил законность решений подмосковной ГЖИ во Фрязине | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 16:55 Суд дважды за неделю подтвердил законность решений подмосковной ГЖИ во Фрязине

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Арбитражный суд Подмосковья подтвердил законность требований Госжилинспекции об устранении нарушений при эксплуатации общедомовых приборов учета во Фрязине. Предписания надзорного ведомства законны, обоснованны и отмене не подлежат, решил суд.

Муниципальное унитарное предприятие «Межрайонный Щелковский водоканал» получило предписания, которые суд счел законными. Руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина сообщила, что такие решения дважды в течение последней недели принял областной Арбитражный суд, рассмотрев жалобы ресурсоснабжающей организации.

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Осенью прошлого года при проверке жалоб жителей домов № 21 по улице Ленина и № 8 по улице Попова во Фрязине инспекторы обнаружили нарушения законодательства об энергосбережении, а также правил содержания общего имущества. В одном из домов не было общедомового прибора учета холодной воды. Сотрудники ресурсоснабжающей организации применяли к дому без счетчика показания ОДПУ соседнего дома № 19. На улице Попова прибор также учитывал объем потребленной холодной воды сразу в двух домах.

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Муниципальное унитарное предприятие получило предписание устранить нарушения. Надзорное ведомство требовало не применять показания счетчиков при начислениях за холодное водоснабжение на общедомовые нужды и использовать установленными областью нормативами.

Эти решения «Щелковский Водоканал» оспорил в областном Арбитраже. Рассмотрев дела, суд пришел к выводу, что требования коммунальщиков не обоснованы.

«В решениях отмечено, что работа одного прибора учета на два дома нарушает требования Закона об энергосбережении. Ведь в этом случае суммируется не только объем поступившего ресурса, но и потери, возникающие в сетях. А это незаконно возлагает бремя содержания имущества на лиц, которым оно не принадлежит», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Суд отклонил также доводы о том, что мероприятия по энергоснабжению и повышению энергоэффективности входят в обязанности управляющей организации. В арбитраже подчеркнули, что именно муниципальное унитарное предприятие «Межрайонный Щелковский водоканал» является ответственным за установку и введение в эксплуатацию общедомовых приборов учета.