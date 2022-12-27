Подмосковье 27 декабря 2022, 23:53 Суд дважды не дал УК из Сергиева Посада оспорить действия ГЖИ Подмосковья

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Арбитражный суд признал законными 2 решения Госжилинспекции Московской области о внесении изменений в региональный реестр лицензий. ООО «МосОблЭксплуатация» оспаривало сведения о смене управляющей организации многоквартирных домов в Сергиевом Посаде.

«В решениях отмечается: заявитель оспаривает свое исключение из реестра лицензий. Однако решения с такой формулировкой не принималось. Два многоквартирных дома были включены в лицензии новых организаций на основании выбора общих собраний собственников», — сообщила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

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Отмечается, что с просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта России в Госжилинспекцию обратились МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» и ООО «Северянка уч. № 1». Надзорное ведомство проверило представленные документы и предприняло соответствующие действия.

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Истец посчитал, что данные внесения в реестр являются незаконными и подал заявления в областной Арбитраж. В свою очередь суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения требований УК нет.

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