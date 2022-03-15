Субстанции к лекарствам от тяжелых болезней будут выпускать в Подмосковье

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ПСК Фарма» продолжит работу по импортозамещению иностранных лекарств. В условиях новых санкций предприятие объявило об открытии нового цеха.

Там будут создавать биологические субстанции для лекарств нового поколения, направленных на борьбу с онкологией, ревматоидным артритом и другими тяжелыми заболеваниями. Об этом заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Мы активно приступили к реализации нашего важного проекта — это цех по производству биотехнологических субстанций, биопрепаратов нового поколения для борьбы с онкологий, ревматоидным артритом и сложными заболеваниями», — подчеркнула Евгения Шапиро.

Она пояснила, что открытие дополнительного производства на базе уже готового предприятия позволит обеспечить нужным сырьем других участников фармацевтического рынка. Кроме того, компания может сделать упор на лекарствах, которые закупает для пациентов Минздрав Подмосковья.

«Это основные препараты, которые используются повсеместно, это в основном химические препараты. Здесь мы абсолютно готовы. В дальнейшем мы попросим обратить внимание на наши предложения и просьбы для более быстрого решения вопросов», — подчеркнула глава «ПСК Фарма».

Источник фото: телеканал «360»

Евгения Шапиро напомнила, что предприятие участвует в программе по импортозамещению с 2016 года. основной профиль — производство жизненно важных препаратов и лекарств для лечения тяжелых заболеваний.

«Мы в совершенстве освоили импортозамещение готовых лекарственных форматов. Это капсулы, которые принимают пациенты. По итогам 2021 года мы лидеры по объему выпускаемых пульмонологических препаратов в России», — заявила Шапиро.

Она подчеркнула, что сегодня в условиях массового ухода иностранных фармацевтических компаний с российского рынка перед отечественным производством стоит непростая задача. Недостаточно просто начать выпуск российских аналогов импортных препаратов. Нужно создавать собственное производство субстанций, которые станут основой для новых лекарств.

Шапиро отметила, что сейчас на финальной стадии разработки в «ПСК Фарма» находится целый ряд препаратов. Кроме того, компания готова выпускать новые лекарства, которые поставляли иностранные компании.

Поддержка бизнеса в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

Московская область разработала меры поддержки бизнеса, участвующего в программе импортозамещения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион готов бесплатно предоставить землю и коммуникации под новые проекты предприятий, а также выделить дополнительные средства в региональном бюджете.

Он подчеркнул, что ключевая цель — оказать максимальную поддержку бизнесу в сложное время и узнать основные беспокойства предпринимателей, чтобы принять меры.

«Вы знаете, что и президент, и правительство России уже приняли ряд мер. Самое главное сейчас — это реализация на местах. Сельское хозяйство, промышленность, переработка и фармацевтическая отрасли — все это является очень важным», — отметил он.

Глава Подмосковья подчеркнул, что импортозамещение поможет сохранить рабочие места и создаст новые условия для бизнеса.