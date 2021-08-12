Субсидию на ЖКУ назначили 135 тысячам семей Подмосковья с низкими доходами

Субсидию на оплату коммунальных услуг получают более 135 тысяч семей Подмосковья. Основной критерий для ее назначения — низкие доходы.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Рассчитывать на такую поддержку могут семьи, в которых расходы на коммунальные платежи превышают 22% от общего дохода Ирина Каклюгина.

Она добавила, что жители региона могут получить субсидию вне зависимости от их льготного статуса.

«Если в семье материальные трудности с оплатой ЖКУ, то она может рассчитывать на данную помощь», — объяснила Ирина Каклюгина.

Подать заявление можно онлайн. Сделать это поможет портал госуслуг Подмосковья. На рассмотрение потребуется не более 10 рабочих дней.