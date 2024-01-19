Подмосковье 19 января 2024, 13:04 Субсидию на приобретение жилья выдали 24 многодетным семьям Подмосковья с начала января Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» работает в Подмосковье с 2013 года. С начала января этой мерой поддержки воспользовались 24 семьи.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что участниками подпрограммы могут быть семьи, в которых семь и более детей. Мера поддержки также работает в отношении семей, где одновременно родились трое и более детей. Родители получают жилищную субсидию в размере 100% расчетной стоимости квартиры или дома.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В 2024 году свидетельства на право получения субсидии получили 24 многодетные семьи, в которых воспитывается 181 ребенок. С 2013 года мерой поддержки воспользовались 287семей.

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