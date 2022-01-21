Субсидию для выхода на маркетплейсы сохранят для предпринимателей Подмосковья в 2022-м

Подмосковных предпринимателей и самозанятых, реализующих товары на маркетплейсах, продолжат поддерживать субсидиями в 2022 году. Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Данная мера поддержки была введена в Подмосковье в 2021 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. Она помогает бизнесменам стабильно реализовывать продукцию.

«Для поддержки предпринимателей в прошлом году в Московской области была введена субсидия для выхода на маркетплейсы, которая дает возможность компенсировать до 50% затрат (но не более 500 тысяч рублей) на оплату услуг торговых интернет-площадок: комиссии и затрат на рекламу товаров», — сказала Екатерина Зиновьева.

Мера поддержки оказалась популярной — в 2021 году предпринимателям региона компенсировали в общей сложности более 45 миллионов рублей, добавила министр.

Сейчас в числе маркетплейсов-партнеров — OZON, Wildberries, «AliExpress Россия», «Яндекс.Еда», «Авито», «Ярмарка мастеров», «ЛеснойРесурс», «Яндекс.Маркет», «Детский мир» и «СберМегаМаркет».

Также в регионе действует еще ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса — гранты и субсидии социальным предприятиям, компенсация затрат на приобретение оборудования для создания и модернизации производства, на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.