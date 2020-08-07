Семья с четверняшками обзавелась домом в Подмосковье. Помогла субсидия для многодетных

Семья с четверняшками заселяется в новый дом в Коломне. Мать Юлия Михайлова стала звездой в родном городе, родим трех мальчиков и девочку.

«Узист показал на руке „четыре“, я не поняла, что такое „четыре“. Он мне говорит — четыре малыша. Удивление, шок», — рассказала «360» Юлия.

Но на этом сюрпризы судьбы не закончились. Дети только родились, а уже подарили родителям дом, говорит собеседница «360». В честь появления на свет сразу четырех жителей Подмосковья теперь уже многодетной семье вручили сертификат на покупку жилья, почти семь миллионов рублей.

«Первая мысль, когда мы узнали: „Ого!“ Мы не верили. Мы были счастливы, долго очень подбирали, и когда нашли его…мне до сих пор не верится, если честно», — поделилась впечатлениями Юлия Михайлова.

Купить дом своими силами Михайловы не могли. Ради помощи таким уникальным семьям в жилищную программу для многодетных в качестве участников добавили родителей тройняшек и четверняшек.

«В Московской области действует уникальная программа „7+“. По ней многодетные семьи, в которых воспитывают 7 и более детей, получают единовременную выплату на покупку жилья в регионе. Семья получает полностью расчетную стоимость жилья в муниципальном образовании», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Свободного времени у молодой мамы Юлии Михайловой практически нет, но как только появляется минутка — выручают родители — вместе с мужем она приезжает сюда. Обустраивать новый дом. Понемногу перевозят вещи. До новоселья остается всего две недели. В новом доме комнат хватит и для бабушек с дедушками, которые будут приезжать погостить и помочь с внуками. Места хватит и на семью побольше. Но пока и без того многодетные прибавления не планирует, хотя, кто знает, какие еще сюрпризы могут ждать впереди.