Предпринимателям Подмосковья напомнили о субсидиях по маркетплейсам

Предприниматели Подмосковья смогут подать заявки на субсидии по маркетплейсам через портал «Госуслуги» до 30 ноября. Прием продлили из-за востребованности этой меры поддержки.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, деньги выделят предпринимателям, которые продают товары на онлайн-площадках.

Они могут получить субсидии на оплату комиссии и рекламы. Это поддержка, которую оказывает Мининвест Подмосковья.

Благодаря цифровизации бизнесмены могут не только сэкономить силы и время, но и получить финансовую помощь от государства Максим Рымар.

Подать заявку на субсидию по оплате услуг маркетплейсов в Подмосковье просто. Первый шаг — это заполнение анкеты, второй — прикрепление к ней документов на госуслугах.

«При этом ведомство заявителю посещать не нужно. Заявки принимают до конца ноября», — добавил Рымар.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, период возмещения затрат — текущий год.

Можно компенсировать до 50% от понесенных затрат, но не более 500 тысяч рублей Екатерина Зиновьева.

Такая возможность доступна для организаций общественного питания, самозанятых, юридических лиц, предпринимателей, которые онлайн продают товары сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного производства.

Уточнить детали можно на горячей линии 0150, по телефону 8 (498) 602-08-08 и в офисах «Мой бизнес».

Ранее мы подробно рассказали, как оформлять субсидии за работу с маркетплейсами в Подмосковье.