Подмосковье 30 ноября 2022, 10:07 Субсидии на сумму более 30 миллионов рублей получили предприниматели в Химках

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В Химках увеличилось число компаний, которые получили региональную поддержку. Общая сумма субсидий для местных предпринимателей в 2022 году превысила 30 миллионов рублей.

О мерах поддержки малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых доложили на общегородском совещании под руководством главы округа.

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«С начала года наши предприниматели отправили 186 заявок на получение субсидий и 62 — на льготные кредиты для развития своего дела», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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В частности, 25 компаний получили компенсации на сумму 22,2 миллиона рублей. Такие субсидии выдаются на лизинг оборудования, модернизацию производства, для выхода на маркетплейсы, франшизы и социальное предпринимательство. Еще 16 социальных предпринимателей в Химках получили гранты на общую сумму 7,94 миллиона рублей.

Также в ноябре был завершен конкурс на получение субсидий в рамках муниципальной программы «Предпринимательство». Заявки будут рассмотрены в ближайшее время, и до конца года предприятия получат выплаты на модернизацию производств с общим бюджетом шесть миллионов рублей.

«Всего в Химках 33 тысячи компаний и предпринимателей, которые обеспечивают более 200 тысяч рабочих мест в округе. Каждый год улучшаем эти показатели благодаря мерам поддержки бизнеса, которые реализуем по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Вся информация о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье представлена на портале investmo.ru. Электронные заявки на получение субсидий можно подать там же.

Кроме того, каждый предприниматель в Химках может получить бесплатную консультацию в офисе «Мой бизнес» по номеру телефона 8(495) 573-31-62 (добавочный 726).

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