Субсидии на сумму 20 млн рублей получат лучшие культурные проекты Подмосковья

Лучшие подмосковные проекты в сфере культуры получат субсидии. Из 30 участников комиссия отобрала 18 победителей. Они получат деньги на реализацию своих идей. Для этого выделено 20 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Сроки реализации проектов сдвинулись из-за пандемии. Организации начинают воплощать их в жизнь только сейчас.

Так, 22 августа в Захарово пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». А 26 августа в культурном центре «Дом Озерова» в Коломне будет открытие Х Всероссийского художественного пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова «Коломна. Дорогами памяти». Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. Пленэр организовали при поддержке Министерства культуры региона.

На мероприятии художники знакомятся друг с другом, делятся опытом, навыками, расширяют свои знания. На пленэре поговорят об истории и культуре Коломны, Московской области и России.

Организаторы пленэра — Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», Управление по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа, Благотворительный Фонд сохранения культурного наследия художника Михаила Абакумова, Культурный центр «Дом Озерова» и Коломенское отделение ВТОО «Союз художников России».

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

В рамках мероприятия пройдут творческие поездки участников по историческим местам Коломенского округа, связанным с героическими днями, работу художников по изображению исторических памятников, работу участников с натуры, презентации и творческие мастер-классы, круглые столы, выставки по итогам пленэра и издание буклета выставки, который поступит в городские и вузовские библиотеки Коломны, Москвы и других российских городов.

На пленэре встретятся признанные мастера изобразительного искусства и молодые художники из разных городов России и Подмосковья.

Для творческой молодежи Коломны организуют мастер-классы. А 8 сентября по итогам пленэра состоится выставка в Культурном центре «Дом Озерова». Лучшие работы этой выставки, отобранные специальным жюри, попадут в коллекцию музейно-выставочного зала народного художника России М. Г. Абакумова.