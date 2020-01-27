Субсидии на получение жилья вручили трем молодым семьям в Дзержинском

В Дзержинском три молодые семьи получили свидетельства на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова напомнила, что согласно условиям программы, молодые семьи получают безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий из трех бюджетов: федерального, областного и муниципального. В 2019 году в муниципалитете вручили один такой сертификат, а в 2020-м — уже три.

«Мне очень приятно, что в этом году молодых семей, участвующих в федеральной программе „Жилище“, становится больше. Надеюсь, в дальнейшем таких семей станет еще больше, что позволит нам поспособствовать улучшению демографической ситуации не только в нашем городе, но и в стране. А ведь именно об этом говорил в своем послании президент России Владимир Путин, о помощи молодым семьям, которую можно оказывать в том числе и такими свидетельствами», — сделала акцент Людмила Иванова.

Свидетельства получили семьи Головиных, Зульпаровых и Бачуриных. Семья Зульпаровых не только молодая, но еще и многодетная — родители воспитывают трех дочек.

Глава семьи Рашид Зульпаров признался, что информация о том, что их семья получит субсидию на приобретение жилья, стала огромным сюрпризом.

«Я даже не верил изначально, что все получится, это просто чудеса! Большое спасибо администрации нашего города, главе Дзержинского Людмиле Сергеевне и всем, кто помогал нам в реализации нашей мечты. Мы получили серьезную сумму — порядка двух миллионов — на приобретения жилья. Постараемся найти квартиру в нашем городе. А затем задумаюсь об увеличении состава семья, хотелось бы еще двух мальчиков», — поделился планами на будущее Рашид Зульпаров.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Начальник отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади администрации Дзержинского Ирина Васькина рассказала, кто может претендовать на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище». Так, возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Семья должна проживать на территории Московской области, быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь достаточные денежные средства для того, чтобы оформить ипотеку.

«Субсидия может быть реализована на приобретения жилья или на строительство нового дома также на территории Подмосковья. Реализовать полученную субсидию необходимо в течение семи месяцев», — подчеркнула Ирина Васькина.

По данным Министерства жилищной политики Московской области, 254 молодые семьи получат свидетельства на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

«Размер социальных выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании. Финансирование осуществляется за счет трех бюджетов: областного на 44%, муниципального на 44% и федерального на 12%», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова. В 2019 году свидетельства на получение жилья вручили 271 подмосковной семье.