Субсидии на покупку оборудования получат 119 бизнесменов Подмосковья

Субсидии на приобретение оборудования получат более 100 предпринимателей Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев сегодня во время совещания с зампредами.

«У нас завершились два конкурсных отбора — 119 предпринимателей получат субсидии на приобретение оборудования, это до 10 миллионов рублей. Еще 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до пяти миллионов рублей. Все это у нас в электронном виде», — рассказал Андрей Воробьев.

Он назвал задачей властей региона «быть рядом с бизнесом», добиться максимальной коммуникации — не только сейчас, но и в «обычное время» и не только на региональном уровне, но и на отдельных территориях.

Губернатор Воробьев добавил, что, когда все разрешительные процедуры проходят в электронном виде, когда каждый глава «борется за приход новых инвесторов» и создание новых рабочих мест, в итоге «очень многое получается».

Услуги центра «Мой бизнес» в Московской области перевели в онлайн-формат. Теперь предприниматели могут получить девять из них в электронном виде на портале госуслуг.