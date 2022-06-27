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    27 июня 2022, 12:27

    Субсидии на покупку оборудования получат 119 бизнесменов Подмосковья

    Губернатор Воробьев: 119 бизнесменов Подмосковья получат субсидии на покупку оборудования

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Субсидии на приобретение оборудования получат более 100 предпринимателей Московской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев сегодня во время совещания с зампредами.

    Субсидии на покупку оборудования получат 119 бизнесменов Подмосковья

    «У нас завершились два конкурсных отбора — 119 предпринимателей получат субсидии на приобретение оборудования, это до 10 миллионов рублей. Еще 56 предприятий — частичная компенсация лизинга, до пяти миллионов рублей. Все это у нас в электронном виде», — рассказал Андрей Воробьев.

    Он назвал задачей властей региона «быть рядом с бизнесом», добиться максимальной коммуникации — не только сейчас, но и в «обычное время» и не только на региональном уровне, но и на отдельных территориях.

    Губернатор Воробьев добавил, что, когда все разрешительные процедуры проходят в электронном виде, когда каждый глава «борется за приход новых инвесторов» и создание новых рабочих мест, в итоге «очень многое получается».

    Услуги центра «Мой бизнес» в Московской области перевели в онлайн-формат. Теперь предприниматели могут получить девять из них в электронном виде на портале госуслуг.