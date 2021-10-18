Субсидии на модернизацию и лизинг получат еще 97 предпринимателей в Подмосковье

Подмосковное правительство выделит на субсидии для предпринимателей еще 350 миллионов рублей. Деньги получат 97 человек, ставших победителями конкурсного отбора. Они смогут вложить эти суммы в модернизацию своих производств.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, субсидии выделят по трем направлениям.

Первое из них — компенсация затрат на покупку техники для модернизации производства. Второе и третье — возмещение денег, вложенных в лизинг оборудования или в социальное предпринимательство.

Подмосковье регулярно оказывает помощь малому и среднему бизнесу — каждый год проходят конкурсные отборы, оказываются финансовые меры поддержки Екатерина Зиновьева.

На этот раз подмосковный Мининвест получил более тысячи заявок по трем направлениям.

«По результатам рассмотрения и рейтингования всех заявок победителями признали 97 предпринимателей. Они получат в совокупности 350 миллионов рублей в виде субсидий», — отметила Зиновьева.

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