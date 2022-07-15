Субсидии на 3,4 млрд рублей получили аграрии Подмосковья

Производители сельскохозяйственных товаров и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили субсидии в размере 3,4 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 66% от общего объема государственной поддержки на 2022 год.

«В Подмосковье действует 27 видов субсидий для поддержки производителей сельхозпродукции. Они выделяются на агротехнологические работы, поддержку и стимулирование производства молока, развитие племенного животноводства и другие цели», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Филимонов отметил также, что всего в 2022 году из федерального бюджета и бюджета Подмосковья на выплату субсидий региональным компаниям агропромышленного комплекса предусмотрено 5,5 миллиарда рублей.

В рамках поддержки агротехнологических работ уже выплачено 876 миллионов рублей. 906 миллионов рублей перечислено на поддержку племенного животноводства.