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    15 июля 2022, 19:46

    Субсидии на 3,4 млрд рублей получили аграрии Подмосковья

    Анастасия Борискова

    Производители сельскохозяйственных товаров и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили субсидии в размере 3,4 миллиарда рублей. Эта сумма составляет 66% от общего объема государственной поддержки на 2022 год.

    Субсидии на 3,4 млрд рублей получили аграрии Подмосковья

    «В Подмосковье действует 27 видов субсидий для поддержки производителей сельхозпродукции. Они выделяются на агротехнологические работы, поддержку и стимулирование производства молока, развитие племенного животноводства и другие цели», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Филимонов отметил также, что всего в 2022 году из федерального бюджета и бюджета Подмосковья на выплату субсидий региональным компаниям агропромышленного комплекса предусмотрено 5,5 миллиарда рублей.

    В рамках поддержки агротехнологических работ уже выплачено 876 миллионов рублей. 906 миллионов рублей перечислено на поддержку племенного животноводства.