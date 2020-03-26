Субсидии и пособия жителям Подмосковья автоматически продлят в период пандемии. Справки не понадобятся

Об этом рассказала министр социального развития области Ирина Фаевская. По ее словам, в период пандемии жителям важнее всего соблюдать режим самоизоляции. Управления социальной защиты сейчас временно приостановили прием документов, но все льготы сохранятся.

Все меры социальной защиты, будь то выплаты, пособия или компенсации, назначенные ранее, продлятся без предъявления подтверждающих документов. Наибольшее количество жителей Московской области пользуются такой мерой поддержки, как получение субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Ее получают те, у кого расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от доходов Ирина Фаевская министр социального развития Московской области.

Она уточнила, что в Подмосковье около 210 тысяч получателей такой субсидии. В период пандемии этим семьям не понадобится обновлять документы о доходах. То же самое коснется вопросов о пособиях для детей. Справки родителей о размере их заработной платы будут не нужны. Такую социальную поддержку получают порядка 116 тысяч человек.

Особенно поддержат и пенсионеров

Дополнительные меры поддержки получат жители старше 65 лет. Во время домашнего карантина им выплатят по три тысячи рублей за соблюдение режима самоизоляции. Такую же меру применят и к людям, имеющим хронические заболевания. Решение об этом принял губернатор Андрей Воробьев.

Выплаты начали перечислять 26 марта. Сначала жители получат 1,5 тысячи рублей, а вторую половину средств им направят сразу после окончания карантина, то есть 14 апреля.

Как быть, если выплаты не поступили

Если выплаты не поступят на счет, жители смогут обратиться по телефону в Управление социальной защиты. Сотрудники придут домой к заявителю, возьмут реквизиты и заявление. Они будут в масках, перчатках и с дезинфицирующими средствами.

Тем, кто получает выплаты на личную карточку, средства начали перечислять сегодня. Жители увидят поступление, когда банк его обработает. А те жители, кому деньги приносят на дом, получат их в начале апреля.

Однако при поступлении в Министерство социального развития Подмосковья или же Управление социальной защиты населения сведений о нарушении режима самоизоляции жителю не будет перечислена вторая часть средств.