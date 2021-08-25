Субсидии для продвижения товаров на маркетплейсах начали оформлять через «Госуслуги» в Подмосковье

Подмосковные бизнесмены смогут оформить субсидию для оплаты услуг маркетплейсов на областном портале uslugi.mosreg.ru. Это новая функция, которая поможет им размещать и продвигать товары на интернет-площадках.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, можно возместить до 50% затрат на продвижение товаров из сфер сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного и обрабатывающего производств.

Цифровизация помогает экономить время на получение госуслуг и делает взаимодействие бизнеса с государством удобным Максим Рымар.

Подать заявление могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

«Получать субсидии стало удобнее. В случае положительного решения заявитель подписывает соглашение прямо в личном кабинете, без необходимости лично посещать ведомство. Для этого нужна квалифицированная электронная подпись», — отметил Рымар.

Как подать заявку?

Прием документов на компенсацию продлится до 15 сентября. Отследить статус заявки и получить результат можно в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья.

Всю подробную информацию о субсидиях можно получить на горячей линии поддержки бизнеса 0150, по номеру 8 (495) 109-07-07 или в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».