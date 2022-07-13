Предприниматели смогут оформить субсидии для франшиз на «Госуслугах» Подмосковья
Возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе появилась на «Госуслугах» в Подмосковье. Предприниматели смогут компенсировать часть затрат.
Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, цифровизация упростила получение услуг в Подмосковье.
Рассчитывать на поддержку могут компании и индивидуальные предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор
Надежда Куртяник.
Согласно правилам получения субсидии, бизнесмены смогут возместить до 30% затрат, но не более 500 тысяч рублей для федеральных франшиз и до 50% затрат, но не более миллиона рублей для франшиз в Подмосковье.
Компенсация расходов доступна за период с января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
О статусе своей заявки они узнают онлайн в личном кабинете на «Госуслугах» Подмосковья. Об этом сообщили в областном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о начале конкурса на субсидии по франшизе в Московской области.