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    13 июля 2022, 11:10

    Предприниматели смогут оформить субсидии для франшиз на «Госуслугах» Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе появилась на «Госуслугах» в Подмосковье. Предприниматели смогут компенсировать часть затрат.

    Предприниматели смогут оформить субсидии для франшиз на «Госуслугах» Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, цифровизация упростила получение услуг в Подмосковье.

    Рассчитывать на поддержку могут компании и индивидуальные предприниматели, успешно прошедшие конкурсный отбор

    Надежда Куртяник.

    Согласно правилам получения субсидии, бизнесмены смогут возместить до 30% затрат, но не более 500 тысяч рублей для федеральных франшиз и до 50% затрат, но не более миллиона рублей для франшиз в Подмосковье.

    Компенсация расходов доступна за период с января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

    О статусе своей заявки они узнают онлайн в личном кабинете на «Госуслугах» Подмосковья. Об этом сообщили в областном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о начале конкурса на субсидии по франшизе в Московской области.