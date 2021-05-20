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    20 мая 2021, 10:19

    Субсидии дадут 9 центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Субсидии на компенсацию затрат дадут девяти центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья в 2021 году. Для этого прошел конкурс, лидеров которого определили в областном Мининвесте.

    Субсидии дадут 9 центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, льгота поможет компенсировать затраты, связанные с созданием или деятельностью ЦМИТ.

    В этом году планируют открыть два новых ЦМИТ и дооснастить три существующие

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что субсидии получат четыре работающие ЦМИТ. Средства помогут восстановиться в условиях пандемии.

    Полный список площадок, победивших в конкурсных отборах, можно найти по ссылке.