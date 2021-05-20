Субсидии дадут 9 центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья

Субсидии на компенсацию затрат дадут девяти центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья в 2021 году. Для этого прошел конкурс, лидеров которого определили в областном Мининвесте.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, льгота поможет компенсировать затраты, связанные с созданием или деятельностью ЦМИТ. В этом году планируют открыть два новых ЦМИТ и дооснастить три существующие Екатерина Зиновьева. Она добавила, что субсидии получат четыре работающие ЦМИТ. Средства помогут восстановиться в условиях пандемии. Полный список площадок, победивших в конкурсных отборах, можно найти по ссылке.