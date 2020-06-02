Субсидии более чем на 1,3 миллиарда рублей получили бизнесмены из Подмосковья

Средства выделяют из федерального бюджета за апрель и май. Индивидуальные предприниматели могут получить субсидию на каждого сотрудника и на себя. Потратить деньги разрешено на зарплаты или решение других задач, возникших в условиях пандемии.

Однако если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, то размер субсидии — 12 130 рублей в месяц, то есть на одного человека.

В Подмосковье безвозмездные выплаты за апрель перечислили уже на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов региона.

Чаще же других обратились предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в магазинах — это более 12 тысяч человек, попросившие выплаты для 40 тысяч работников.

Как получить субсидию

Субсидию на зарплату для каждого сотрудника можно получить за апрель и май этого года. При этом компания должна входить в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта, не иметь долгов по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей.

Субсидию не смогут получить предприятия, которые находятся в состоянии реорганизации и ликвидации или банкротства.

Ключевой критерий для получения меры поддержки — фирма должна сохранить 90% штата. Количество сотрудников может быть снижено не более чем на одного человека.

Проверить соответствие всем условиям можно по ИНН на сайте ФНС России.

Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно и на горячей линии 0150.