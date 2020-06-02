    02 июня 2020, 16:30

    Субсидии более чем на 1,3 миллиарда рублей получили бизнесмены из Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина, Юлия Уткина

    Больше 55 тысяч предпринимателей из Подмосковья уже обратились за субсидией, равной 12130 рублям. Во время пандемии ее предоставляют малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики. Выплату получает каждый работник компании. В области уже перечислили 1,3 миллиарда рублей.
    Субсидии более чем на 1,3 миллиарда рублей получили бизнесмены из Подмосковья

    Средства выделяют из федерального бюджета за апрель и май. Индивидуальные предприниматели могут получить субсидию на каждого сотрудника и на себя. Потратить деньги разрешено на зарплаты или решение других задач, возникших в условиях пандемии.

    Однако если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, то размер субсидии — 12 130 рублей в месяц, то есть на одного человека.

    В Подмосковье безвозмездные выплаты за апрель перечислили уже на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом рассказали в Министерстве экономики и финансов региона.

    Чаще же других обратились предприниматели, занимающиеся розничной торговлей в магазинах — это более 12 тысяч человек, попросившие выплаты для 40 тысяч работников.

    Как получить субсидию

    Субсидию на зарплату для каждого сотрудника можно получить за апрель и май этого года. При этом компания должна входить в реестр субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 1 марта, не иметь долгов по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей.

    Субсидию не смогут получить предприятия, которые находятся в состоянии реорганизации и ликвидации или банкротства.

    Ключевой критерий для получения меры поддержки — фирма должна сохранить 90% штата. Количество сотрудников может быть снижено не более чем на одного человека.

    Проверить соответствие всем условиям можно по ИНН на сайте ФНС России.

    Подробности о мерах поддержки доступны на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию можно и на горячей линии 0150.