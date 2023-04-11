Подмосковье 11 апреля 2023, 14:38 Субботники прошли в поселках Смирновка и Поварово под Солнечногорском

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Субботники прошли на территории городского округа Солнечногорск — в поселках Смирновка и Поварово. Участие в них приняли более 300 жителей, сотрудников администрации, коммунальщиков и собственников торговых объектов.

Во время субботников провели влажную уборку контейнерных и детских игровых площадок, спилили сухостой, вымыли дороги, убрали мусор и прошлогоднюю листву, навели порядок в палисадниках и на придомовых территориях.

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Участникам субботников на месте выдавали инвентарь, а после устроили чаепитие со сладостями. Для самых маленьких подготовили развлекательную программу с аниматорами.

«Жители Солнечногорска вместе с нашими службами продолжают приводить дворы и общественные пространства в порядок после зимы. Благодарю всех, кто накануне вышел на субботники. Призываю жителей присоединиться к мероприятиям в рамках Месяца чистоты и благоустройства в нашем округе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следующие субботники пройдут в поселках Ржавки, Менделеево и Андреевка 15 апреля.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

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