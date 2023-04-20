Подмосковье 20 апреля 2023, 13:13 Субботники пройдут в парках и на пляжах Солнечногорска 22 апреля

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Жителей Солнечногорска пригласили принять участие в областном субботнике, который пройдет 22 апреля. Центральными площадками акции станут парк Победы и Львовский парк, Веретьевский и Тимоновский пляжи.

Субботники начнутся в 10:00. Участие в них может принять каждый желающий, инвентарь будут выдавать на месте.

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«Приглашаю жителей выйти на субботники и сделать чище свои дворы, или присоединиться к нам на обозначенных точках. Патриотизм и любовь к Родине начинаются с малого — достаточно просто содержать в чистоте наш родной городской округ Солнечногорск», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также на Веретьевском пляже, в Львовском парке и парке Победы будут работать волонтеры, которые расскажут жителям о голосовании за благоустройство общественных территорий. Получивший большее число голосов объект преобразится в следующем году.

Солнечногорские коммунальные службы до конца апреля отремонтируют тротуары, подъезды и фасады, опилят деревья и устранят подтопления, а также подготовят к теплому сезону фонтаны и зоны отдыха.

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