Субботник впервые прошел в главном доме усадьбы Быково

Субботник прошел в усадьбе в подмосковном селе Быково. Участники привели в порядок территорию и впервые убрались в княжеских интерьерах.

Волонтеров в первый раз пустили на субботник в главный дом, ранее им разрешали ходить только в парке. Добровольцы добивались этого несколько лет, хотели очистить заброшенное строение от старой мебели и мусора. Все это отставил после себя последний постоялец — туберкулезный санаторий. От многочисленных съемок, которые проводились во дворце, тоже сохранилось много уже ненужного реквизита.

«Все залы были заполнены этой мебелью, потом мы пропылесосили и прочистили окна от паутины, это такая косметическая уборка», — рассказала волонтер Мария Бутченко.

Главный дом построили в XVIII веке по проектам архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова. Усадьба принадлежала влиятельным дворянским семьям: Измайловым, Воронцовым-Дашковым и Ильиным. Потом долгое врем она стояла законсервированной, но в здании в почти в первозданном виде сохранились дореволюционные интерьеры.

Ходит легенда, что в Быкове заседали масоны.

«Был дом уединения Эрмитаж, который предназначался для того, чтобы собираться одним, без посторонних ушей, чтобы слуги не слышали, что там происходит. И вот есть легенда, что там происходили тайные встречи», — рассказала экскурсовод Екатерина Качалкина.

Еще одна загадка дворца — потайные ходы, которые ведут от дома в разные части усадьбы. Историки предполагают, что под зданием сделаны не только ходы, но и комнаты — там часто принимали Екатерину II. А в башне дворца, скорее всего, занимались оккультизмом.

«Это башня, где раньше был установлен телескоп, где раньше была обсерватория, где раньше занимались изучением небесных светил и всевозможными оккультными науками, это было очень модно в то время — спиритизм, оккультные науки. Граф Воронцов-Дашков, который на тот момент был владельцем, все это очень любил», — добавила Качалкина.

Субботник в Быкове — первый шаг к тому, чтобы усадьба стала открытой для ученых и посетителей. Недавно здание снова перешло в федеральную собственность, и теперь Агентство по управлению и использованию памятников истории готовит документы для ремонта. В княжеском доме починят кровлю, водостоки и канализацию. Это поможет сохранить здание для дальнейшей реставрации: Быково вошло в список приоритетных памятников на 2021 год.