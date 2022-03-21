Субботник в Подмосковье пройдет 16 апреля

Традиционный субботник в Московской области состоится 16 апреля. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьеву в понедельник.

По словам Хайкина, весь необходимый инвентарь: грабли, метлы, тачки, перчатки, посадочный материал — уже заготовлен. Кроме того, на «Доброделе» в ближайшее время появится интерактивная карта. С ее помощью, как отметил Хайкин, каждый житель Подмосковья сможет найти ближайшую к дому территорию, на которой пройдет субботник.

В рамках подготовки к летнему сезону в Подмосковье пройдут ремонт и покраска ограждений, фасадов, цоколей, опиловка деревьев, ремонт асфальта, устранение подтоплений, ремонт скамеек и урн, уборка мусора и подметание.

«Территории, где проводятся работы: парки, скверы, лесопарки, улицы, дороги, дворы, подъезды, памятники Великой Отечественной войны, промышленные и торговые предприятия, социальные объекты и строительные площадки. Также мы традиционно готовим цветники, клумбы. У нас в Московской области более двух тысяч таких мест. До 25 апреля готовятся такие мероприятия. Также готовим фонтаны, у нас их 221», — рассказал Михаил Хайкин.

Месячник благоустройства традиционно проводится с 1 по 30 апреля. Субботник намечается на середину месяца.