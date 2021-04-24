Субботник в Дубне прошел не только под дождем, но и под живую музыку

Жители Дубны показали свою любовь к городу и вышли на общеобластной субботник под проливным дождем. Уборка проходила на трех локациях.

Одной из главных точек стал лес рядом с мемориальным комплексом «Братские могилы», где уже 9 мая пройдут праздничные мероприятия. Старые покрышки, стекла и бутылки — стандартный набор, который собрали в этом месте участники субботника. Одними из первых за грабли взялись сотрудники Министерства экологии Московской области, которые приехали поддержать дубненцев.

«В такой дождливый день совместно с администрацией, активными жителями мы проводим такой замечательный праздник, убираем мусор в лесополосе. Мы подготовились, посмотрели прогноз, знали, что будет дождь, но не сдали свои позиции и приехали навести порядок в лесу», — рассказал завотделом экологического надзора Минэкологии Подмосковья Артем Горбунов.

В стороне не остался и глава города Сергей Куликов. Он собрал с десяток мешков с мусором. Куликов отметил, что весь апрель в городе проходил месячник благоустройства, за это время сотни людей приводили в порядок Дубну в рамках субботников на городских предприятиях, в школах, учреждениях культуры и спорта.

«Вышло очень много людей в течение этого месячника благоустройства, и даже сегодня, несмотря на дождь, мы выбрали самые замусоренные места, мы их оставляли на сегодняшний день. Но это все равно праздник, подъем, несмотря на дождь, я думаю, что отличное настроение у людей и они с удовольствием работают на благо нашего города», — сказал глава Дубны.

Рядом с лесом, где проходил субботник, расположился офис дубненской IT-компании. Ее сотрудники поддержали идею сделать город чище и полным составом вышли на уборку. Говорят, для них этот субботник не первый.

«Вот видите, мы сделали скамейки здесь, всегда выходим отдыхать, ребята кофе выходят попить. <…> Это наша экосреда, поэтому мы всегда, несмотря на плановые субботники, убираем эту территорию. И сегодня вышли, оперативно почистили лес», — сказал местный житель Николай Поляков.

А на Комсомольской набережной субботник прошел не только под дождем, но и под живую музыку. Атмосферу и настрой здесь создавали артисты Дворца культуры «Октябрь». Дарья Синюгина пришла на субботник вместе с сыном Антоном. Специально для уборки они выбрали белые дождевики и желтые сапоги.

«Приучаем молодое поколение к порядку. Люди, не мусорьте!» — напутствовала Дарья.

Активнее всего на набережной работали депутаты городского совета депутатов. Вместе с жителями они собрали почти 100 мешков мусора и прошлогодней листвы. Сделать город чище в этот день помогли почти 1200 жителей. В городской администрации подчеркнули, что на этом уборка города не закончится.