Подмосковье 06 августа 2023, 06:30 Субботник у мостов через реку Вохна провели в Павловском Посаде Телеканал «360»

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Неравнодушные жители Павловского Посада присоединились к субботнику на мостах через реку Вохна на улице Орджоникидзе. Также в уборке приняли участие местные депутаты, представители администрации и общественники.

«Самый сложный участок на улице Орджоникидзе, здесь старый пешеходный мост, аварийный. Соответственно плиты, из которых торчит арматура, мы планируем все это убрать.<...> Думаю, что, судя по масштабу бедствия, одним субботником у нас это не завершится. Здесь в течение августа придется поработать для того, чтобы это место у нас было красивым и экологически чистым», — рассказал глава округа Денис Семенов.

Параллельно с уборкой мостов субботники прошли также в микрорайоне Игнатьево и на улице Карповская. До конца августа в Павловском Посаде проведут еще несколько комплексных мероприятий по наведению чистоты.

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