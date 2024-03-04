Подмосковье 04 марта 2024, 11:25 Субботник с уборкой снега прошел на спортивных площадках в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Субботник прошел на спортивных площадках в Лобне. Участники расчистили снег по четырем адресам и освободили доступ к спортивному оборудованию.

На уборку снега вышли сотрудники комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Лобни, а также представители организации «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия Единой России». Они привели в порядок спортивные площадки на улице Колычева, Крупской, Ленина и Мирной.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Теперь сугробы не будут препятствием для желающих заниматься спортом и активно проводить время», — отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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