Субботник с раздельным сбором мусора прошел во Владимирском парке Балашихи

Субботник прошел во Владимирском парке в микрорайоне Дзержинского Балашихи. Наводили порядок после зимы около 500 человек.

В Балашихе 17 апреля объявили Днем проведения общегородского субботника. В парке собрались военнослужащие, местные жители, работники управляющих компаний и депутаты Московской областной думы Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов.

Во Владимирском парке высадили молодые саженцы. В планах — убрать лесную часть за храмом.

Глава Балашихи Сергей Юров поблагодарил всех, кто посвятил свой выходной наведению чистоты.

«Важная задача — мы все живем в этом городе, все любим этот город. И то, каким будет наш город, зависит только от нас с вами», — сказал он.

Юров отметил, что, с одной стороны, субботник — праздничное событие. В то же время собравшимся предстояло провести большую работу.

Ради эксперимента участникам выдали мусорные мешки разных цветов, чтобы собирать отходы раздельно. Кроме того, на месте выдали инвентарь для уборки территории парка: перчатки, грабли, лопаты.

На субботнике также развернули полевую кухню.

«Весна окончательно вступает в свои права. Мы, как жители микрорайона, как жители Балашихи, должны создать сегодня и в течение мая, в преддверии нашего великого праздника Дня Победы все условия, чтобы, гуляя по этому прекрасному парку, отдыхая в зеленой зоне нашего лесного массива, прогуливаясь по пешеходным дорожкам, мы всегда находились как сами, так и наши родные и близкие, в гармонии красоты и прекрасного», — сказал командир дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Дмитрий Черепанов.

Субботник прошел по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.