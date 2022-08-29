Субботник провели в Столбовской школе Чехова перед 1 сентября

Аллея из молодых елей отныне будет одним из украшений Столбовской средней школы в городском округе Чехов. Родители учеников, преподавательский состав и сотрудники вышли на субботник, чтобы привести школу в порядок после капремонта — он был сделан в рамках президентской программы в кратчайшие сроки.

Источник фото: телеканал «360»

Коренная жительница поселка Анжела Русанова в свое время сама окончила Столбовскую школу, здесь отучилась и ее старшая дочь, а младший ребенок 1 сентября сможет насладиться новой эстетикой и стильным оформлением учебного заведения.

«Когда дети придут в уже убранную школу, на убранную территорию, с таким парком, естественно, им будет приятно и учиться, и смотреть на то, что сделали их родители. Это и воспитание правильное, и преемственность — семья участвует и дает пример — как нужно учиться и участвовать в жизни школы», — сказала жительница поселка Столбовая Анжела Русанова.

Источник фото: телеканал «360»

Столбовская средняя школа была построена в 1960-м году, за прошедшее время ремонтные работы подобного масштаба здесь никогда не проводились. Так что реконструкция школы назрела и стала возможной благодаря участию в федеральной программе капитального ремонта школ.

Сейчас в школе вовсю идет сборка новой мебели, отмываются классы и коридоры.

Источник фото: телеканал «360»

После субботника представители родительского комитета смогли еще раз ознакомится с ходом финишных работ на объекте и задать свои вопросы главе городского округа Чехов Григорию Артамонову.

«Замечательным подарком к новому учебному году стал факт включения в президентскую программу капремонта и модернизации школы. Думаю, что выражу мнение всего коллектива, выразив благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и нашему главе за поддержку участия в данном проекте. На самом деле, задача непростая: сегодняшний итог в виде модернизированной школы — это результат слаженной работы проектировщиков, финансистов, технологов, строителей, родители оказывали помощь в виде регулярного родительского контроля. Школа получила не только современный новый облик, но и модернизированное содержание», — отметил директор Столбовской СОШ Эдуард Фролов.

Источник фото: телеканал «360»

Столбовская школа продолжит участие в целом ряде инновационных образовательных программ. Также на базе модернизированной школы в рамках президентского проекта «Самбо в школу» скоро будет открыта секция самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.