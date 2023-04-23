Подмосковье 23 апреля 2023, 20:52 Субботник провели в парке «Патриот»‎ в Наро-Фоминске

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Парк «Патриот» открыли после масштабной реконструкции осенью прошлого года. Он стал для жителей излюбленным местом для прогулок и отдыха. Поэтому главной площадкой общеобластного субботника в Наро-Фоминске выбрали именно его.

«Здесь будет идеальная чистота, здесь будет красиво, и парк вообще очень красивый. Отремонтировали его, очень нравится, приятно здесь гулять. И всегда надо наводить порядок весной после зимы», — заявила участница областного субботника Александра Лысенко.

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Участники субботника собрали и вывезли прошлогоднюю листву. Они подмели дорожки, подкрасили скамейки, урны и высадили деревья у аллеи с выставкой военной техники.

«Замечательная погода, замечательное настроение у всех. И сейчас, когда нам всем нужно сплотиться семьями, коллективами», — сообщил замминистра благоустройства Подмосковья Александр Парий.

Месячник благоустройства стартовал в Подмосковье 1 апреля. Его основные цели — приведение в порядок дорог, дворов и общественных пространств. Коммунальные службы проведут основную работу.

«Сегодня мы сделали основным местом проведения парк „Патриот“. Надо отметить, что в прошлом году мы завершили его благоустройство, сделали все необходимые работы и задача сегодня уже — окончательно привести парк в порядок», — сообщил глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

Для создания праздничного настроения на сцене амфитеатра парка «Патриот» ‎выступили творческие коллективы городского Дворца культуры «Звезда». Артисты присоединились к субботнику после выступлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали около полумиллиона человек, они собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

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