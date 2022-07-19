Субботник провели на «Пушкинской тропе» в Одинцовском округе

Когда-то по этой тропе в Одинцовском округе любил прогуливаться сам Пушкин. Теперь, спустя 200 лет, историческое место оказалось на грани исчезновения. В конце июня неизвестные вандалы на тракторе пропахали дорогу, сломали лавочки и уничтожили деревья вдоль туристического маршрута. Чтобы восстановить историческую тропу, местные жители вышли на субботник.

Источник фото: телеканал «360»

Участники акции выровняли перекопанное полотно дороги, покосили траву, удалили борщевик, а также собрали и вывезли мусор с территории.

«Обидно, конечно, то, что не сработал человеческий фактор, не сработало то, что все-таки люди ухаживали за этой тропой, сажали деревца, ставили лавочки, и в общем-то, проехав трактором, вы знаете, как по сердцу ножом, проехали по нашей истории», — сказала заместитель главы администрации Одинцовского г. о. Валентина Переверзева.

Источник фото: телеканал «360»

«Пушкинская тропа» — единственный маршрут, который соединяет две старинные усадьбы- Вяземы и Захарово. Он проходит по пересеченной местности через реки Вяземка и Шараповка. Неспешная прогулка по маршруту занимает около полутора часов. Помимо исторической, дорога представляет и важную стратегическую ценность.

«Тропа эта — она не только для туристов, не только для тех, кто хочет из Вязем в Захарово пойти. Она и для местных жителей. Здесь у нас три деревни. Это и Горловка, и Шараповка, и Захарово, и опять-таки село Большие Вяземы. Они друг к другу ходят в гости. По дороге идти — это не очень-то приятно. Поэтому здесь эту тропу уже многие облюбовали, многие ходят по ней», — рассказал директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Источник фото: телеканал «360»

Субботник- только первая часть благоустройства маршрута. В дальнейшем на объекте восстановят лавочки и беседки, чтобы «Пушкинская тропа» обрела вторую жизнь.