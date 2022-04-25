Субботник прошел в приюте для собак «Домашний»

В приюте для собак «Домашний» в микрорайоне Салтыковка Балашихи содержится более 300 животных. Собаки попадают сюда только по отлову. Здесь всегда рады добровольцам и тем, кто готов привезти еду и необходимые вещи для питомцев.

Источник фото: телеканал «360»

Как только собака оказывается в приюте, ее стерилизуют, чипируют, прививают и восстанавливают здоровье. После питомец остается здесь на ПМЖ.

Чтобы стать волонтером в приюте для собак «Домашний», при себе нужно иметь одежду, которую не жалко испортить и свободное время. В приюте всегда рады любой помощи — наколоть дров, принести корм, убраться в вольерах, ну и главное — погулять с собаками.

Источник фото: телеканал «360»

Также волонтеры могут заняться не менее важной задачей — и расписать характер каждой собаки.

«В основном выброшенные и по каким-то своим обстоятельствам оставленные, скажем так, без хозяев. Их можно также забирать и в семью в дальнейшем. В принципе они все у нас социальные. У нас много волонтеров, которые занимаются социализацией», — сказала управляющая приюта для собак «Домашний» Светлана Бекетова.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтерам тут рады не только по субботникам. Помогать приюту можно в свободное время и любыми способами. Всегда нужен корм, крупы, поводки, миски, игрушки и не только. Весь список можно увидеть в соцсетях на страницах «Домашнего» или спросить лично. Приют находится по адресу: Балашиха, Акатово, 48.

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