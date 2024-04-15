Подмосковье 15 апреля 2024, 12:56 Субботник прошел в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Месяц чистоты и благоустройства в Солнечногорске продолжается. В минувшие выходные в каждом территориальном управлении прошли субботники, а центральной площадкой стал микрорайон Рекинцо. На уборку территории вышли глава округа Константин Михальков, представители администрации и муниципальных учреждений, а также местные жители.

Участники субботника очистили от мелкого мусора и сухостоя дворы и общественные зоны в микрорайоне Рекинцо. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков осмотрел территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» и поручил руководителю учреждения в ближайшее время навести порядок вблизи спортивного объекта.

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«Впереди нас ждет еще несколько субботников. Точки уборки будем размещать накануне, следите за новостями. Приглашаю всех жителей присоединиться и сделать чище каждый двор и улицу нашего родного округа!» — сказал Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Также в рамках месяца чистоты и благоустройства коммунальные службы округа продолжают выполнять мойку внутриквартальных дорог, восстанавливать газоны и бордюры, ремонтировать лавочки, вывозить твердые бытовые отходы, облагораживать скверы и общественные пространства.

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