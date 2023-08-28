28 августа 2023, 16:47
Субботник прошел в микрорайоне Красная поляна в Лобне
Учащиеся школы № 6 в Лобне провели субботник у воинского мемориала в микрорайоне Красная поляна. После ребята почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Школьников поддержал муниципальный депутат Сергей Андреев. Участники субботника убрали листву и мусор, а затем возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества.
Напомним, Красная поляна была самой ближней точкой к Москве, где советский войска остановили фашистов. В конце ноября 1941 года они заняли территорию поселка, откуда открывался прямой путь на столицу. Территорию освободили от захватчиков 8 декабря 1941 года силами 331-й стрелковой дивизии и 28-й стрелковой бригады, 135-го танкового батальона и 15-го минометного дивизиона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
ВОВ
Субботник
Реклама
Реклама