Подмосковье 28 августа 2023, 16:47 Субботник прошел в микрорайоне Красная поляна в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Учащиеся школы № 6 в Лобне провели субботник у воинского мемориала в микрорайоне Красная поляна. После ребята почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Школьников поддержал муниципальный депутат Сергей Андреев. Участники субботника убрали листву и мусор, а затем возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, Красная поляна была самой ближней точкой к Москве, где советский войска остановили фашистов. В конце ноября 1941 года они заняли территорию поселка, откуда открывался прямой путь на столицу. Территорию освободили от захватчиков 8 декабря 1941 года силами 331-й стрелковой дивизии и 28-й стрелковой бригады, 135-го танкового батальона и 15-го минометного дивизиона.

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