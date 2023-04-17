Подмосковье 17 апреля 2023, 15:32 Субботник прошел в Глуховском парке в Ногинске

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Субботник прошел в Глуховском парке в Ногинске. Участники убрали сухую листву и привели в порядок треть зоны отдыха.

Участие в субботнике приняли школьники, кадеты, представители организаций, сотрудники администрации и депутаты. Так, депутат Московской областной думы Владимир Янович Пекарев пришел в парк на субботник вместе с внуками.

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«Я еще помню, когда у нас сцена другая была. Когда учился в музыкальной школе, здесь выступали по выходным. Так что для нас этот парк имеет большое значение», — поделился Владимир Пекарев.

Территорию парка привели в порядок быстро — убрали сухие листья, мелкий мусор, подкрасили лавочки и заборы.

«Это уже не первый субботник. Я хочу сказать спасибо всем неравнодушным — и предприятиям, и учреждениям, и школам, садам, всем абсолютно людям, живущим на территории Богородского городского округа, которые весной наводят порядок», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Жители округа смогут принять участие в следующем субботнике 22 апреля — в Богородском округе будет подготовлено более 25 площадок для уборки.

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