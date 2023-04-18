Подмосковье 18 апреля 2023, 08:22 Субботник прошел в деревне Голубое под Солнечногорском

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Субботник прошел в деревне Голубое под Солнечногорском. Участие в нем приняли более 100 жителей, сотрудников администрации и коммунальных служб.

Волонтеры за несколько часов очистили берега озера Новоголубковое. Администрация на будущее решила установить около популярного места отдыха дополнительные контейнеры для сбора отходов.

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«Печальная ситуация, на самом деле, с мусором. И это, действительно, тот момент, когда грязно, потому что мусорят. Мусорят очень сильно. Видно, что место излюбленное для отдыха всех жителей этого населенного пункта, но, конечно, нужно за собой оставлять порядок», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Следующий субботник будет областным и пройдет 22 апреля.

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