Подмосковье 05 мая 2023, 09:23 Субботник прошел у родника в деревне Ивановское под Серпуховом

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Месячник чистоты в Серпухове завершили субботником. В порядок привели родник в деревне Ивановское.

Генеральную уборку территории провели сотрудники общественной организации «Русич» и компании «Бархан», которая благоустраивала родник прошлой осенью.

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По результатам народного голосования этот объект попал в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Родники Подмосковья». Рядом с источником появились лавочки для отдыха и освещение.

«Совместно с администрацией и Министерством экологии и природопользования Московской области было принято решение (о благоустройстве территории — прим. ред.). Компания ООО „Бархан“ взяла на себя такую ответственность и благоустроила данный родник, где теперь можно просто посидеть и послушать журчание воды. Она, действительно, изумительного качества — брали на анализы пробы», — поделился генеральный директор ООО «ТСК Борисовский Двор», директор общественной организации «Русич» Андрей Тихонов.

Во время субботника рабочие подмели дорожки, убрали листву с газона и забетонировали основание информационного стенда.

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