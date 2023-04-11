Подмосковье 11 апреля 2023, 10:07 Субботник прошел на бульваре 65-летия Победы в Подольске

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Бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики стал центральной площадкой городского субботника в Подольске. Жители округа очистили зеленую зону от сухих листьев и мусора.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вместе с жителями принял участие в уборке территории. После субботника он осмотрел ход благоустроительных работ второй части бульвара 65-летия Победы. Это территория от улицы Академика Доллежаля до границ микрорайона Кузнечики. Строительство началось прошлой осенью.

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Рабочие уже установили бордюры, подготовили основание под пешеходные дорожки, которые с высоты птичьего полета будут напоминать очертания самолета. Сейчас начинается укладка плитки. В скором времени здесь появятся баскетбольная площадка, теннисный стол, детские игровые пространства, а также фонтан, который зимой будет превращаться в каток. Территория полностью преобразится до конца этого года.

Всего на уборку улиц в городском округе Подольск вышли более 12 тысяч человек. Они привели в порядок 53 общественные территории и 106 дворов, а также собрали 1,5 тысячи кубометров мусора.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

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