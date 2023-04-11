Подмосковье 11 апреля 2023, 13:11 Субботник прошел на берегу реки Борисовки в Мытищах

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Экологическая акция «Вода России» прошла в Мытищах. Волонтеры очистили от мусора берег реки Борисовки. Рядом с этим местом отдыха проходит участок федерального веломаршрута между Москвой и Санкт-Петербургом.

Участие в субботнике приняли более 100 человек — студенты Российского университета кооперации, добровольцы Всероссийского общества охраны природы, сотрудники управления экологии администрации округа, активисты волонтерского центра «Вместе», школьники и местные жители. Они смогли собрать 72 мешка мусора.

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Следующие субботники пройдут этой весной около рек Сукромки и Яузы. Всего в этом году запланировано восемь экологических акций на территории Мытищинского округа.

«Мы все знаем, что наш Мытищинский район богат водными объектами. Один из самых больших по количеству водных объектов в области, поэтому это для нас особенно актуально», — отметил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Акция «Вода России» проводится с 2014 года. За это время она стала крупнейшей экологической инициативой в стране, объединив более восьми миллионов человек из 85 регионов России. В прошлом году волонтеры очистили более 30 тысяч километров береговых линий водных объектов.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал традиционный субботник 22 апреля.

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