Подмосковье 31 июля 2023, 22:24 Субботник прошел на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Акция «Вода России» прошла на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищах. Волонтеры убрали более пяти кубометров мусора.

Субботник провели недалеко от деревни Капустино. Активисты и жители убрали с берега водохранилища бутылки, пакеты и пластиковые упаковки.

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Еще три такие акции пройдут в Мытищах осенью. Подробную информацию о месте проведения разместят на сайте администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по очистке водоемов в четырех округах региона.

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