31 июля 2023, 22:24
Субботник прошел на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищах
Акция «Вода России» прошла на берегу Клязьминского водохранилища в Мытищах. Волонтеры убрали более пяти кубометров мусора.
Субботник провели недалеко от деревни Капустино. Активисты и жители убрали с берега водохранилища бутылки, пакеты и пластиковые упаковки.
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Еще три такие акции пройдут в Мытищах осенью. Подробную информацию о месте проведения разместят на сайте администрации округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по очистке водоемов в четырех округах региона.
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