Подмосковье 20 июня 2023, 09:01 Субботник прошел на берегах водохранилища в Истре

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Субботник прошел на берегах Истринского водохранилища. Участие в нем приняли около 50 активистов из Союза культурных людей и рыбаков. Они собрали около 90 мешков мусора.

Весь необходимый инвентарь волонтерам выдали на месте: перчатки, мусорные мешки и спасательные жилеты, ведь передвигались они на лодках. Они обнаружили 18 мешков с мусором на пляже и еще более 70 собрали сами в других местах.

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Волонтеры отмечают, что на берегах водохранилища стало чище. Раньше за один такой субботник они собирали до 200 мусорных мешков.

Добиться таких результатов, считают организаторы, помогла слаженная работа всех структур. Так, администрация городского округа Истра предоставила мусорные контейнеры, МЧС обеспечили безопасность, а представители бизнеса помогли с финансированием. Эту систему совместной работы планируют опробовать и на других водоемах.

«Союз культурных людей и рыбаков объединяет все структуры: власть, бизнес и общество. Объединяясь, мы можем навести порядок. Сначала это Московская область и, если у нас все получиться, можем распространить (этот опыт — прим. ред.) на регионы России», — рассказал президент Союза культурных людей и рыбаков Сергей Агафонов.

Активисты уже седьмой год ведут борьбу с загрязнением Истринского водохранилища.

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